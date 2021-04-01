МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на фоне волатильности цен на нефть на решении ОПЕК+ с мая постепенно наращивать добычу, следует из данных торгов. Страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении добычи нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,4%, до 3527,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,34%, до 1457,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос на 62 копейки, до 76,31 рубля, курс евро – на 1,07 рубля, до 89,85 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,59% — до 63,11 доллара за баррель и на новостях уходил под отметку в 63 доллара за баррель, при этом до сообщений фьючерс торговался выше 64 долларов за баррель.

Как ранее в четверг сообщило минэнерго Казахстана, страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне — также на 350 тысяч баррелей, и в июле — на 450 тысяч баррелей в сутки.