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https://1prime.ru/Financial_market/20210401/833371803.html
Евро поднялся выше 90 рублей
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Курс рубля ускорил темпы падения к основным инвалютам, евро в моменте поднимался выше 90 рублей впервые с 25 марта, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами... ПРАЙМ, 01.04.2021
валюта, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Курс рубля ускорил темпы падения к основным инвалютам, евро в моменте поднимался выше 90 рублей впервые с 25 марта, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 19.41 мск четверга рос на 1,17 рубля – до 89,95 рубля (уже поднимался до 90,005 рубля), курс доллара — на 67 копеек, до 76,36 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,74% — до 63,84 доллара за баррель.