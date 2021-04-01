МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Курс рубля ускорил темпы падения к основным инвалютам, евро в моменте поднимался выше 90 рублей впервые с 25 марта, следует из данных Московской биржи. Страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении добычи нефти

Курс евро расчетами "завтра" на 19.41 мск четверга рос на 1,17 рубля – до 89,95 рубля (уже поднимался до 90,005 рубля), курс доллара — на 67 копеек, до 76,36 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,74% — до 63,84 доллара за баррель.