МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2% в четверг вечером, в то время как инвесторы оценивают новости с заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении добычи нефти

По состоянию на 20.03 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,93% — до 63,95 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,27% — до 60,5 доллара за баррель.

Инвесторы сосредоточили свое внимание на итогах заседания ОПЕК+. Альянс договорился увеличить добычу нефти в мае на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне — также на 350 тысяч и в июле на 441 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Кроме того, страны ОПЕК+ договорились продлить до конца сентября 2021 года действие механизма компенсации недосокращенных ранее объемов добычи нефти. ОПЕК+ ранее разработала схему, в рамках которой отстающие в выполнении своих обязательств страны могут позднее сократить свою добычу сверх целевого объема, чтобы компенсировать свой "долг".

Глава отдела сырьевых исследований Goldman Sachs Group Inc. Джефф Карри (Jeff Currie) сообщил в интервью агентству Блумберг, что рост спроса на нефть в ближайшие месяцы означает, что дефицит предложения нефти ускорится, даже если ОПЕК+ согласится постепенно увеличивать добычу.

Тем временем компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 1 апреля, выросло на 13, до 337 агрегатов.