ВАШИНГТОН, 1 апр — ПРАЙМ. Биржи США выросли в четверг, невзирая на данные о росте безработицы, причем индекс S&P 500 впервые поднялся выше 4 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов. Страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении добычи нефти

Промышленный индекс DJIA поднялся на 0,52% до 33153,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,18% до 4019,86 пункта, а лидером роста стал высокотехнологичный NASDAQ, который прибавил 1,76% до 13480,11 пункта.

Оптимизм трейдеров был вызван новостями о новых планируемых мерах государственных вливаний в экономику США. Президент страны Джо Байден в среду представил программу на 2 триллиона долларов, при том что совсем недавно был принят пакет на 1,9 триллиона. По словам Байдена, новый план позволит обновить инфраструктуру и промышленность страны. Он предполагает инвестирование до 1% ВВП ежегодно в инфраструктуру, а заплатить за это предполагается с помощью повышения налогов на корпорации в течение 15 лет.

Рынки не стали обращать внимания на статистику числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 марта, которое выросло на 61 тысячу — до 719 тысяч. Такой темп роста показателя стал сильнейшим с начала января, когда он подскочил на 123 тысячи. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 4 тысячи. Тем не менее 4-недельный усредненный показатель безработицы снизился, что позволило трейдерам предположить, что речь идет о временных колебаниях.