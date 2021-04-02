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https://1prime.ru/Financial_market/20210402/833374122.html
Российский рынок акций растет в начале дня
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Российский рынок акций растет в начале торгов пятницы, при этом индекс РТС прибавляет сильнее индекса Мосбиржи за счет укрепления рубля. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск... ПРАЙМ, 02.04.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов пятницы, при этом индекс РТС прибавляет сильнее индекса Мосбиржи за счет укрепления рубля.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск пятницы рос на 0,51% — до 3545,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,82%, до 1469,36 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рубль дорожает к доллару на 26 копеек — до 76 рублей.