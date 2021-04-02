МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов пятницы, при этом индекс РТС прибавляет сильнее индекса Мосбиржи за счет укрепления рубля. Доллар стабилен перед статистикой по безработице в США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск пятницы рос на 0,51% — до 3545,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,82%, до 1469,36 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль дорожает к доллару на 26 копеек — до 76 рублей.