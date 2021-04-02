МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Мосбиржа разработала кодекс для участников торгов, который утверждает правила борьбы с недобросовестными практиками. Ранее ЦБ сообщал о мисселинге при продаже структурных продуктов и попытках манипулировать акциями в Telegram. Об этом пишет РБК. Эксперты выяснили, сколько российских школьников имеют сбережения

Издание сообщает о том, что Московская биржа разработала кодекс добросовестного поведения на фондовом рынке, который закрепляет правила по противодействию недобросовестным практикам, раскрытию информации клиентам, защите конфиденциальной информации. Документ был разработан вместе с Банком России, саморегулируемыми организациями и участниками рынка и может быть утвержден наблюдательным советом биржи в апреле.

Отмечается, что кодекс разрабатывался с августа, но будет принят на фоне повышения внимания ЦБ к недобросовестным практикам на финансовом рынке. Так, в декабре 2020 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что финансовые организации "впаривают" сложные продукты своим клиентам, после чего ЦБ начал разработку законопроекта об ограничении продаж сложных инвестиционных продуктов. В марте ЦБ отчитался о впервые выявленной попытке разогнать стоимость акций с помощью координации действий в Telegram-каналах.

Управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирина Грекова считает, что принятие кодекса — это шаг к созданию "этического комитета биржи с участием экспертов со стороны участников рынка, представителей биржи и регулятора". Она отметила РБК, что наиболее важные и востребованные рекомендации из кодекса могут стать правилами торгов. В разработке, по ее словам, участвовали крупнейшие игроки рынка, включая Сбербанк, Альфа-банк, "Атон", УК "Альфа-Капитал" и другие.

В пресс-службе ЦБ РБК сообщили, что продвижение деловых и этических стандартов, основанных на лучших практиках, способствует эволюционному развитию рынка, мотивации компаний и их сотрудников к профессиональному росту, а также лучшему соблюдению прав потребителей финансовых услуг. "Как показывает международный опыт, кодексы, основанные на принципах, могут использоваться как инструмент "мягкого права" для этичного разрешения проблем недобросовестного поведения на рынке и содействуют их сокращению", — отметила пресс-служба ЦБ.

Разработка кодекса и присоединение к нему участников рынка "особенно актуальна сейчас, в условиях массового притока розничных инвесторов на фондовый рынок в России", прокомментировали в пресс-службе Сбербанка: "Важно, чтобы инвесторы чувствовали уверенность в сотрудничестве с финансовыми компаниями и могли сформировать положительный опыт инвестирования на рынке ценных бумаг". Согласно данным Мосбиржи, в феврале 2021 года число частных инвесторов превысило 10 миллионов человек. Эксперт рассказал, как сделать смартфон недоступным для хакеров

КАК РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ УЧАСТНИКАМ РЫНКА?

Отмечается, что кодекс состоит из нескольких блоков, каждый из которых представляет рекомендации для участников торгов. например, в качестве противодействия недобросовестным практикам кодекс рекомендует участникам рынка создавать систему мониторинга и проверок операций и сделок клиентов, которая должна их выявлять. "Очень многие участники рынка рассчитывают на контроль со стороны биржи и регулятора. Кодекс подчеркивает, что контроль находится в том числе на стороне участников рынка", — отметила Грекова.

Отдельно в кодексе выделяются ситуации с созданием ложного или вводящего в заблуждение спроса или предложения на финансовые инструменты с помощью высокочастотных торговых алгоритмов (роботов) или в результате недобросовестных действий маркетмейкера. Участникам рынка также рекомендуется обратить внимание на случаи изменения цен на финансовые инструменты в результате предварительного соглашения между участниками, в том числе с использованием социальных сетей. Грекова подчеркнула, что "недавние события на российском рынке, связанные со скоординированными с помощью Telegram-каналов и форумов операциями, показали важность работы профучастников с частными инвесторами в плане их финансовой грамотности (многие могли поучаствовать в скоординированных акциях по незнанию и непониманию, просто "за компанию" в попытке заработать)".

Участникам рынка следует наиболее полно информировать клиентов о сделках на организованных торгах, говорится в документе. В частности, о порядке совершения сделок и необходимости своевременного предоставления имущества в качестве обеспечения по отдельным сделкам. Компаниям рекомендовано оперативно сообщать клиентам о сбоях на своей стороне или на стороне подрядчиков, инфраструктурных организаций, если такие сбои могут негативно повлиять на деятельность клиента.

Вместе с тем биржа советует участникам рынка делиться информацией о ставших известными случаях ненадлежащего исполнения обязательств эмитентами. "Кодекс рекомендует участникам обращаться на горячую линию Мосбиржи, если обнаруживаются какие-то недобросовестные практики", — сказала Грекова.

Отдельный блок рекомендаций связан с использованием участниками рынка программного обеспечения. Кодекс призывает компании использовать исключительно лицензионное ПО, а также предотвращать возможность его взлома и негативного влияния на рынки. Отмечается, что рекомендации по контролю за ПО в будущем могут войти в правила торгов биржи. Так, Грекова добавила, что "в правилах торгов может быть установлена ответственность участников торгов в случае, если используемое ими или их клиентами программное обеспечение (в частности, алгоритмические системы) спровоцировало высокую волатильность, осуществляло активность, которая являлась недобросовестной рыночной практикой". Эксперты раскрыли заработки курьеров в столицах

ЧТО ДУМАЮТ УЧАСТНИКИ РЫНКА?

Основные участники рынка уже в большей степени выполняют правила, изложенные в кодексе. Об этом рассказал РБК партнер Deloitte, руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам Екатерина Трофимова. Она подчеркнула, что нововведение "будет способствовать повышению прозрачности рынка".

Руководитель департамента комплаенс-контроля брокера "Атон" Максим Малынин, в свою очередь, заявил, что "подобная инициатива способствует повышению прозрачности и справедливости российского рынка ценных бумаг, что в конечном итоге повышает инвестиционную привлекательность операций на рынке ценных бумаг для российских и иностранных инвесторов".

"Понятно, что регулирование в форме нормативных актов и стандартов ассоциаций имеет более эффективное правоприменение, но кодекс как набор этических принципов является важным элементом общей регулятивной структуры", — считает глава Национальной ассоциации участников финансового рынка Алексей Тимофеев. По словам президента Национальной финансовой ассоциации Василия Заблоцкого, принятие кодекса будет формировать "этичное мировоззрение", но в то же время необходимые ограничения от регуляторов существуют и борьба с недобросовестными практиками планомерно ведется.

Директор отдела форензик КПМГ в России и СНГ Ирина Бурдикова утверждает, что "сами по себе данные документы не способны искоренить нарушения со стороны всех участников рынка, а являются одним из элементов комплексной системы комплаенса и добропорядочности". "Обычно те организации, которые не готовы следовать установленным правилам, рано или поздно теряют в финансовых результатах или уходят с рынка, так как в современных условиях общество и контрагенты ценят следование принципам и требованиям подобных кодексов этики или поведения наравне с законодательными требованиями", — заключила она.