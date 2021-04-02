МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на нейтральном внешнем фоне и в отсутствие большинства зарубежных игроков по случаю выходного дня из-за Страстной пятницы, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.18 мск поднимался на 0,66%, до 3550,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1464,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки, до 76,22 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 89,73 рубля.

В пятницу большинство ключевых площадок закрыто на праздничный выходной, поэтому торговая активность, как у нас, так и на мировых рынках, остается на пониженном уровне, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Goldman Saсhs в России сказал, как заработал на нефтяном шоке 2020 года

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Металлургический сектор коррекционно растет после двух дней снижения: ТМК (3,37%), бумаги "Мечела" обыкновенные акции поднимаются на 1,97%, префы – на 1,26%), "Северстали" (1,44%).

В лидерах роста также акции ДВМП (5,67%), "Эн+ Групп" (2,59%), "Фосагро" (1,79%), Petropavlovsk (1,71%), "Газпром нефти" (1,51%) и "Аптечной сети 36 и 6" (1,25%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" растут без новостей на 1,61% и уже поднимались на 3,8% — до 37,45 рубля, обновив максимум с середины января текущего года. Они пытаются продолжить повышение четверга, но отступили от максимумов сессии в связи с перекупленностью, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Бумаги в целом при положении выше 35 рублей находятся в неплохой позиции для возвращения к январскому максимуму 38,13 рубля, который также выступает долгосрочным сопротивлением. При его преодолении следующими целями котировок станут уровни 38-40 рублей", — считает аналитик.

С фундаментальной точки зрения в пользу бумаг могло бы сыграть дальнейшее ослабление рубля против доллара, добавляет она.

В лидерах снижения – акции "Черкизово" (-4,92%), "Русснефти" (-2,29%), префы "Центрального телеграфа" (-1,81%), акции ПИКа (-1,74%), "Обувь России" (-1,19%). Банк России рассказал, каким должен быть идеальный рынок

ПРОГНОЗЫ

Отсутствие внешних ориентиров во второй половине дня вряд ли позволит индикаторам завершить неделю выше указанных сопротивлений, считает Кожухова из "Велес Капитала".

Перспективы рублевого индикатора в ближайшие дни по-прежнему умеренно позитивны, в то время как долларовый остается под давлением из-за укрепления американской валюты на международных рынках, полагает эксперт.

"В ближайшие недели ожидаем неустойчивой тенденции притока средств в фонды, инвестирующие в том числе в Россию. Многое будет зависеть от санкционной риторики, цен на нефть, геополитической ситуации, прогноза ЦБ по основным макроэкономическим показателям, которые будут изложены на ближайшем заседании. При этом индекс Мосбиржи может продолжить ралли", — полагает Евгений Миронюк из "Фридом Финанс".