Российский рынок акций растет на нейтральном внешнем фоне
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на нейтральном внешнем фоне и в отсутствие большинства зарубежных игроков по случаю выходного дня из-за Страстной пятницы, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 15.18 мск поднимался на 0,66%, до 3550,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1464,24 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки, до 76,22 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 89,73 рубля.
В пятницу большинство ключевых площадок закрыто на праздничный выходной, поэтому торговая активность, как у нас, так и на мировых рынках, остается на пониженном уровне, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ
Металлургический сектор коррекционно растет после двух дней снижения: ТМК (3,37%), бумаги "Мечела" обыкновенные акции поднимаются на 1,97%, префы – на 1,26%), "Северстали" (1,44%).
В лидерах роста также акции ДВМП (5,67%), "Эн+ Групп" (2,59%), "Фосагро" (1,79%), Petropavlovsk (1,71%), "Газпром нефти" (1,51%) и "Аптечной сети 36 и 6" (1,25%).
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" растут без новостей на 1,61% и уже поднимались на 3,8% — до 37,45 рубля, обновив максимум с середины января текущего года. Они пытаются продолжить повышение четверга, но отступили от максимумов сессии в связи с перекупленностью, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".
"Бумаги в целом при положении выше 35 рублей находятся в неплохой позиции для возвращения к январскому максимуму 38,13 рубля, который также выступает долгосрочным сопротивлением. При его преодолении следующими целями котировок станут уровни 38-40 рублей", — считает аналитик.
С фундаментальной точки зрения в пользу бумаг могло бы сыграть дальнейшее ослабление рубля против доллара, добавляет она.
В лидерах снижения – акции "Черкизово" (-4,92%), "Русснефти" (-2,29%), префы "Центрального телеграфа" (-1,81%), акции ПИКа (-1,74%), "Обувь России" (-1,19%).
ПРОГНОЗЫ
Отсутствие внешних ориентиров во второй половине дня вряд ли позволит индикаторам завершить неделю выше указанных сопротивлений, считает Кожухова из "Велес Капитала".
Перспективы рублевого индикатора в ближайшие дни по-прежнему умеренно позитивны, в то время как долларовый остается под давлением из-за укрепления американской валюты на международных рынках, полагает эксперт.
"В ближайшие недели ожидаем неустойчивой тенденции притока средств в фонды, инвестирующие в том числе в Россию. Многое будет зависеть от санкционной риторики, цен на нефть, геополитической ситуации, прогноза ЦБ по основным макроэкономическим показателям, которые будут изложены на ближайшем заседании. При этом индекс Мосбиржи может продолжить ралли", — полагает Евгений Миронюк из "Фридом Финанс".
https://1prime.ru/Financial_market/20210402/833378339.html