События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 апреля
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|EUR
|Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция — Светлый понедельник — выходной на биржах
|CNY
|Китай — Официальный выходной — выходной на биржах
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (март)
|46,3
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)
|59,1
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март)
|59,8
|60
|17:00
|USD
|США — США — Объём промышленных заказов (м/м) (февраль)
|2,6%
|-0,5%
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (март)
|52,7
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март)
|55,3
|58,5
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (март)
|52,2
|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2020
|RUB
|Московская биржа — закрытие реестра для участия в ГОСА (28.04.2021, в заочной форме)
|7,93 — див-д 2019
|9,45 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.05.2021) — див-д 2020
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2021, в заочной форме)
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.05.2021) — див-д 2020
|RUB
|Таттелеком — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|0,02021 — див-д 2019
|RUB
|Роснефть — СД (вопрос о составе правления)
https://1prime.ru/Financial_market/20210402/833378790.html