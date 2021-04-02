МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  EUR Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция — Светлый понедельник — выходной на биржах    
  CNY Китай — Официальный выходной — выходной на биржах    
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (март) 46,3  
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) 59,1  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март) 59,8 60
17:00 USD США — США — Объём промышленных заказов (м/м) (февраль) 2,6% -0,5%
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (март) 52,7  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март) 55,3 58,5
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (март) 52,2  
  RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2020    
  RUB Московская биржа — закрытие реестра для участия в ГОСА (28.04.2021, в заочной форме) 7,93 — див-д 2019 9,45 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.05.2021) — див-д 2020
  RUB НЛМК — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2021, в заочной форме) 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.05.2021) — див-д 2020
  RUB Таттелеком — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 0,02021 — див-д 2019  
  RUB Роснефть — СД (вопрос о составе правления)    