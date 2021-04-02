МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в марте снизился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 90,4 триллиона рублей, сообщается на сайте торговой площадки. Объем активов российских банков в феврале вырос

Положительную динамику продемонстрировали срочный рынок (рост на 5,1%), рынок драгоценных металлов (рост в 10,5 раза) и рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (рост в 7,4 раза).

Объем торгов на фондовом рынке в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 15% и составил 4,409 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями снизился на 13,3%, до 2,671 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов снизился на 17,2%, составив 121,4 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 17,4% и составил 1,737 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 79 миллиарда рублей против 100,1 миллиарда за аналогичный период прошлого года. В марте на фондовом рынке Мосбиржи также было размещено 70 облигационных займов на общую сумму 1,174 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 361,9 миллиарда.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 5,1% и достиг рекордных 16,4 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 747 миллиардов рублей против 744,7 миллиарда годом ранее.

"Объем торгов на валютном рынке составил 31,9 триллиона рублей (36,3 триллиона рублей в марте 2020 года)…. Объем торгов на денежном рынке составил 37 триллионов рублей (40,4 триллиона рублей в марте 2020 года), среднедневной объем операций составил 1,684 триллиона рублей (1,923 триллиона рублей в марте 2020 года)", — также говорится в сообщении.