Курс российской валюты на завершающейся рабочей неделе не смог продолжить коррекцию предыдущего падения и опять пошел вниз. При этом доллар подскакивал в конце недели до 76,53 рубля, а евро – немного выше 90 рублей – оба – до максимумов с 25 марта.

Основным курсообразующим фактором для рубля на протяжение первой половины недели был аппетита к риску на мировых рынках на фоне инициатив властей США о новом пакете мер экономической помощи объемом около 2 триллионов долларов. При этом нефтяные котировки стабилизировались в ожидании и на фоне довольно неожиданных решений ОПЕК+ о наращивании добычи нефти.

Однако геополитический фактор в виде обострения вокруг восточной Украины во второй половине недели стал определяющим для курсообразования рубля, который слабел даже на позитивном внешнем фоне.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю рос на 80 копеек до уровня 76,5 рубля, евро – на 70 копеек до 90 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около 4,95 тысячи.

РУБЛЬ ПЫТАЛСЯ ОПЕРЕТЬСЯ НА НЕФТЬ…

Рубль начал завершающуюся рабочую неделю неуверенной динамикой против доллара и евро, отыгрывая сообщения из Суэцкого канала. В данном случае фактором давления на российскую валюту стало снижение рынка нефти.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из КНР в Роттердам, сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Однако уже спустя несколько дней, в понедельник, поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по снятию контейнеровоза с мели и разблокировке канала.

Прохождение пика налоговых выплат марта в РФ также убрало поддержку у российской валюты из-за ослабления спроса на рублевую ликвидность.

Однако подготовка к министерскому саммиту ОПЕК+, проходившему на неделе, поддержала стоимость нефти и соответственно – курс российской валюты. Появлялись сообщения, что Саудовская Аравия контактировала с рядом других стран, и большинство участников альянса выражало готовность продлить текущие условия соглашения на май. При этом Эр-Рияд якобы заверял, что готов продлить и собственные добровольные сокращения, выражая опасения относительно неопределенности ситуации на рынке.

Впрочем, ОПЕК+ по итогам заседания в четверг неожиданно решил вернуться к постепенному ослаблению своих ограничений по добыче нефти и увеличить производство в мае-июле в сумме на 1,141 миллиона баррелей в сутки, Альянс нарастит добычу на 350 тысяч баррелей в сутки в мае, на такой же объем в июне и на 441 тысячу баррелей в июле. Однако рынок нефти остался доволен и остался на высоких уровнях, поддерживая и рубль.

НО ГЕОПОЛИТИКА МЕШАЕТ

Завершение рабочей недели рубль провел под давлением, ощутимо падая против основных резервных валют. При этом внешний фон был вполне позитивным: дорогая нефть, растущие к доллару «развивающиеся валюты», повышающиеся мировые фондовые рынки.

Их игроки отыгрывали новые планы президента США Джо Байдена по развитию инфраструктуры объемом 2 триллиона долларов. План предполагает инвестирование до 1% ВВП ежегодно в инфраструктуру, заплатить за это предполагается с помощью повышения налогов на корпорации в течение 15 лет.

Однако игроки российского валютного рынка переключили свое внимание на рост геополитических рисков. Против рубля выступили заявления Украины о якобы перемещении российских войск у границы с этой страной, а также ожидания реакции Запада на объявление голодовки Алексеем Навальным.

Возможное развитие этих тем в выходные или на следующей неделе не дает рублю укрепляться.

Между тем, Минфин в конце квартала показал, что может справляться с привлечением денег, видимо, с помощью купных локальных игроков. На аукционах ведомство продало ОФЗ на 355 миллиардов рублей (по номиналу), что стало рекордом с ноября прошлого года. При этом большой спрос исходил от «якорного» инвестора.

В этой связи игроки рынка обратили внимание на заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что ВТБ и Сбербанк могли бы увеличить долю в ОФЗ. Он пояснил, что по методике Международного валютного фонда страны с переходной экономикой могут увеличивать долг до 40% ВВП при нынешнем российском уровне в 20%.

Таким образом, рубль продолжит жить с оглядкой на санкционный риск, подразумевая про себя, что финансовые власти страны в критическом случае подставят свое плечо.