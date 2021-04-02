МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Рубль вечером немного снижается, не сумев скорректироваться вверх после ощутимого падения в четверг против доллара и евро.

Начало длинных выходных на Западе в связи с католической Пасхой не дает внешних сигналов, обуславливая низкую рыночную активность на российских торговых площадках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.47 мск повышался на 20 копеек до 76,46 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 89,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар в пятницу максимально опускался до 75,93 рубля, евро – до 89,30 рубля.

В четверг доллар вырос на 57 копеек — до 76,26 рубля, евро – на 1,05 рубля, до 89,83 рубля. Эксперты спрогнозировали будущее российской экономики

ГЕОПОЛИТИКА НЕ ДАЕТ РУБЛЮ ПОЛНОЦЕННО КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ

Российская валюта в пятницу предпринимала осторожные попытки корректироваться вверх против основных резервных валют после ощутимого падения в четверг. Однако к вечеру эти попытки сошли на нет, и рубль ушел в легкий минус к доллару и евро.

При этом из-за выходного на Западе (в связи с католической Пасхой) новых сигналов сегодня не поступает, а рыночная активность невысока.

Игроки внутреннего валютного рынка отмечают, что неуверенность рубля вызвана ростом геополитических рисков после сообщений о росте напряженности вокруг восточной Украины.

В частности, президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил журналистам, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Между тем, внешний фон остается позитивным. Так, рынок нефти вырос в четверг на итогах заседания ОПЕК+. Альянс договорился увеличить добычу нефти в мае на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне — также на 350 тысяч и в июле на 441 тысячу баррелей в сутки. Стоимость барреля сорта Brent подорожала на 1,8%, до 64,7 доллара за баррель. Западные фондовые индексы выросли в четверг на 0,4-1,8%.

Доллар и евро повышаются сейчас к рублю на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,95 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет. Геополитика не дает рублю воспользоваться дорогой нефтью

ПРОГНОЗЫ

Следующая неделя может оказаться непростой для российской валюты, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Санкционные риски остаются актуальными, и инвесторы закладывают это в курсы основных резервных валют. В понедельник доллар вряд ли опустится ниже 75,9 рубля, а евро будет держаться не ниже 89,3 рубля", — оценил он.

В пятницу курс не смог закрепиться ниже 76 рублей за доллар, констатирует Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Картина стала бы позитивной для валюты РФ, если бы неделя завершилась ниже 75 рублей за доллар. Однако текущая картина предполагает, что в ближайшей перспективе максимумы от 24 марта на уровне 77 рублей за доллар могут быть переписаны новым экстремумом. Обострение геополитической напряженности в ситуации со взаимоотношениями РФ и Украины является частью системного негативного фона, который давит на рубль", — оценивает он.