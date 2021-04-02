МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по индексу Мосбиржи, а также легкого повышения рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за неделю на 0,2% — до 3550 пункта, РТС поднимется на 0,7% до 1478 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent упадет на 1,5 доллара до 63,2 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,176 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара сползет на 20 копеек до 76,3 рубля, евро – тоже на 20 копеек до 89,7 рубля, ожидают аналитики. Эксперты спрогнозировали будущее российской экономики

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Вопреки рекомендациям властей, европейцы не стали скромничать и отправились на курорты (число рейсов из Германии на Мальорку сейчас лишь на треть ниже уровня 2019 года). Это означает, что третья волна коронавируса на фоне очень медленной вакцинации очень быстро наберет силу и с высокой вероятностью превысит масштабы второй волны. За этим последует новое ужесточение ограничений, которого так хотели избежать политики", — отмечает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

При этом инвесторы позитивно оценивают активизацию процесса вакцинации в Штатах, что способствует росту интереса инвесторов к рисковым активам, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Новый план президента США Джо Байдена не дал поводов для ухудшения ожиданий – инвестиции в размере 2,25 триллиона долларов рассчитаны на 8 лет, что приведет к постепенному притоку дополнительных средств в экономику и не окажет существенного влияния на инфляцию, отмечает эксперт. В результате, он не будет способствовать более раннему ужесточению денежно-кредитной политики ФРС, считает аналитик.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отмечает стабилизацию на долговом рынке – доходность десятилетних казначейских облигаций к концу недели отступила от 14-месячных вершин выше 1,75%. "На предстоящей неделе инвесторы продолжат внимательно следить за динамикой гособлигаций. Одной из причин локального снижения общих инфляционных ожиданий могло стать неожиданное решение участников ОПЕК+ увеличить добычу нефти в мае-июне", — добавляет он.

В то же время Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" замечает, что пока ещё рано говорить, что рост доходностей облигаций достиг уровня, после которого они начнут снижаться. Вопрос финансирования американского бюджета остаётся открытым, как и ожидания рынка по инфляции в долларе, добавляет он.

Из макроэкономических драйверов особый интерес на следующей неделе представляют окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Китая, Европы и США за март, а также протоколы заседаний ЕЦБ и ФРС, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Настрой рисковых активов в целом остается позитивным, но достигнутые высоты могут провоцировать инвесторов на фиксацию прибыли и поиск оснований для коррекции, добавляет она.

Зварич отдельно отмечает ситуацию на рынке энергоносителей, где возможна активизация продаж, после роста на фоне решения ОПЕК+ по квотам, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступит в диапазон 60-63 доллара за баррель.

По мнению Бахтина, в начале будущей недели после ухода эмоциональной компоненты возможно отступление нефтяных котировок в направлении 60-62 доллара и дальнейшая консолидация на этих уровнях. Рубль к вечеру перешел к снижению, не сумев скорректироваться вверх

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

На таком фоне на предстоящей неделе Зварич ожидает сохранения индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 3500-3600 пунктов.

Российский рынок способен дотянуться до новых исторических вершин в районе 3600-3620 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Бахтин.

На следующей неделе у российского рынка акций, с одной стороны, при положении индекса Мосбиржи выше поддержки 3490 пунктов сохраняется импульс к краткосрочному росту и шансы развить повышение к историческому максимуму 3602 пункта, прогнозирует Кожухова.

С другой стороны, сила восходящего тренда пока невелика – рынку недостает значимых драйверов роста, а санкционные риски продолжают ограничивать покупателей, в связи с чем любые возможные негативные сигналы могут привести к резкой смене настроений и движению в район 3400 пунктов, в то же время замечает она.

Если американский рынок продолжит рост, то и у российского есть шансы обновить максимум по индексу Московской биржи, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс". Геополитика не дает рублю воспользоваться дорогой нефтью

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ

Риски третьей волны пандемии частично сглажены новым планом стимулирования экономики, анонсированным администрацией президента США, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Пока на рынках больше оптимизма в отношении стимулирования экономики, нежели рисков побочных эффектов от этого, добавляет он, говоря о факторах спроса на риск.

Из-за католических пасхальных праздников на многих западных рынках предстоящая неделя будет укороченной, поэтому сильных колебаний курсов ожидать вряд ли следует, считает Константин Кочеригин из банка "Восточный".

Доллар балансирует на грани выхода вверх из коридора 73–76 рубля, впрочем, скачок курса вверх, если и произойдет, то будет кратковременным, рассчитывает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс". Цифровая лихорадка. Как майнить криптовалюту в 2021 году

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Секторы нефти и газа, финансов, а также металлургии показывали довольно сильный рост в последнее время. При возможном ухудшении ситуации на внешних рынках, или непосредственных событий относительно ограничений для РФ можно ожидать более слабой динамики от этих секторов", — считает Кочетков.

Важных корпоративных событий на предстоящей неделе не ожидается, публикаций отчетности также не запланировано, отмечает Ващенко.

"Среди аутсайдеров окажутся акции Сбербанка, ГМК, "Роснефти": по ним с технической точки зрения наиболее вероятна небольшая коррекция. Лидерами роста будут бумаги "Сургутнефтегаза", МТС, Ozon", — говорит аналитик.