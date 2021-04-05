МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже (СПБ) в марте вырос на 2,9% по сравнению с февралем 2021 года и составил 39,17 миллиарда долларов, следует из сообщения торговой площадки. Объем торгов на Московской бирже в марте снизился

"Объем торгов в режиме основных торгов… на Санкт-Петербургской бирже по итогам марта 2021 года составил 39,17 миллиарда долларов, что на 2,9% больше, чем в феврале 2021 года (38,06 миллиарда долларов)", — сообщила СПБ.

Среднедневной объем торгов в режиме основных торгов в марте превысил 1,7 миллиарда долларов. Количество сделок в отчетном месяце составило 34,58 миллиона. Количество активных счетов инвесторов в марте по сравнению с февралем выросло на 3,9% и составило 799,3 тысячи.

По состоянию на 31 марта на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 10,06 миллиона клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 11,3% больше, чем месяцем ранее (9,04 миллиона в феврале). Из них уникальных счетов клиентов 6,87 миллиона — на 9,4% больше, чем в феврале. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

Отмечается, что сделки в марте заключались с 1 481 акцией и депозитарной распиской иностранных эмитентов, а также с 34 еврооблигациями. Объем торгов в режиме основных торгов по группе инструментов "еврооблигации" по итогам марта составил 9,82 миллиона долларов. Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов стали: Tesla, Baidu, Virgin Galactic Holdings, Apple, Alibaba, Advanced Micro Devices, Amazon, Boeing, Moderna и Carnival.

Кроме этого, в марте на утренние и дневные часы приходилось до 21,63% дневного объема торгов. Среди участников торгов по итогам марта в пятерку лидеров по объему торгов (в режиме основных торгов) вошли: "Тинькофф", ВТБ, Альфа-банк, "Компания БКС", "Финам".

Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний.