МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Японии и Южной Кореи завершили торги понедельника ростом на высоких показателях занятости в США, в то время как биржи Китая, Гонконга и Австралии не работали в связи с национальными праздниками, свидетельствуют данные торгов. Объем торгов Санкт-Петербургской биржи вырос в марте на 2,9%

По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI прибавил 0,3%, поднявшись до 3120,83 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,79%, до 30089,25 пункта, закрывшись таким образом выше уровня 30 тысяч пунктов впервые с 18 марта.

Биржи Китая, Гонконга и Австралии были закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5%, до 3484,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 2262,08 пункта. Гонконгский Hang Seng Index закрыл торги четверга ростом на 1,98%, на отметке 28927 пунктов, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,56%, до 6828,7 пункта.

Как сообщает агентство Франс Пресс, объем торгов в Азии в понедельник был снижен из-за праздников, но высокие пятничные показатели занятости в США оказали поддержку рынкам, в то время как трейдеры начинают ждать предстоящего сезона корпоративной отчетности. Безработица в крупнейшей мировой экономике в марте снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно больше ожиданий. Стоимость меди растет на оптимизме вокруг американской экономики

"Мы не сомневаемся, что рынок ждет хорошего экономического роста в США. Но надо сказать, что рынок также заранее отыграл большую часть хороших новостей", — сказал агентству аналитик Standard Chartered Bank Эрик Робертсен (Eric Robertsen).

Инвесторы также обратили внимание, что композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, по окончательной оценке в марте вырос до 49,9 пункта с 48,2 пункта в феврале. PMI в сфере услуг Японии за отчетный месяц также вырос, до 48,3 пункта с 46,3 пункта месяцем ранее. Тем временем южнокорейская компания LG Electronics заявила, что прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на других секторах бизнеса. Акции компании по итогам торгов упали в цене на 2,5%.