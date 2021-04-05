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https://1prime.ru/Financial_market/20210405/833390150.html
Российский рынок акций немного ускорил снижение после старта торгов
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Российский рынок акций несколько ускорил снижение по основным индексам после открытия торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск... ПРАЙМ, 05.04.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько ускорил снижение по основным индексам после открытия торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск понедельника снижался на 0,28% — до 3548,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1457,69 пункта.
На старте торгов индекс Мосбиржи терял 0,09%, РТС – порядка 0,1%.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,37% — до 63,97 доллара за баррель.
Рубль после утреннего повышения к доллару ушел в небольшой минус и к текущему моменту снижается на 11 копеек — до 76,66 рубля за доллар.