МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько ускорил снижение по основным индексам после открытия торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Фондовые биржи Японии и Южной Кореи закрылись ростом на оптимизме из США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск понедельника снижался на 0,28% — до 3548,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1457,69 пункта.

На старте торгов индекс Мосбиржи терял 0,09%, РТС – порядка 0,1%.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,37% — до 63,97 доллара за баррель.

Рубль после утреннего повышения к доллару ушел в небольшой минус и к текущему моменту снижается на 11 копеек — до 76,66 рубля за доллар.