МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в понедельник на оптимизме вокруг перспектив восстановления экономики страны в свете пятничных данных о росте занятости, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро в ожидании макростатистики из США

По состоянию на 13.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,61%, до 33237 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 13373,8 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,5%, до 4030,12 пункта.

Биржи США в пятницу были закрыты в связи с выходным днем по поводу Страстной пятницы, и в понедельник инвесторы имеют возможность отыграть сильную статистику по рынку труда страны. Так, безработица в крупнейшей мировой экономике в марте снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно больше ожиданий.

Участники торгов также ждут, что исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в стране за март, а также индекса PMI в сфере услуг в США. Аналитики прогнозируют значение показателей на уровне предварительной оценки: композитного индекса PMI — на уровне 59,1 пункта против 59,5 пункта месяцем ранее, а в сфере услуг — 60 пунктов после 59,8 пункта в феврале. Акции Tesla дорожают на 8% на предторгах в США

Кроме того, инвесторы ждут данных от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Согласно прогнозам, индекс деловой активности в сфере услуг США в марте вырос до 58,5% с февральских 55,3%.

Как пишет газета Wall Street Journal, восстановление в секторе услуг отстает от восстановления в промышленности, и инвесторы ожидают начала более комплексного экономического восстановления. Главный инвестиционный стратег Global Advisors Альтаф Кассам (Altaf Kassam) сказал изданию, что производство повсеместно восстанавливается, и рынки хотят видеть, что "сектор услуг набирает обороты".

С оптимизмом отыгрывают трейдеры внутренние корпоративные новости. Так, в пятницу компания Tesla сообщила, что ее производство и поставки в первом квартале выросли почти вдвое в годовом выражении. Рост стоимости акций компании на предварительных торгах в США достигает 8%.