МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за ценами на нефть, следует из данных торгов. Цены на нефть усиливают снижение на решениях ОПЕК+

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.38 мск снижался на 0,87%, до 3527,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1454,08 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 13 копейки, до 76,42 рубля, курс евро – на 17 копеек, до 89,78 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,9% — до 63,63 доллара за баррель. Официальный курс евро на вторник вырос до 90 рублей

"Нефть в конце прошлой недели выросла на фоне оптимистичных заявлений ОПЕК+ относительно восстановления спроса, однако позднее на рынок вернулись опасения по поводу спроса в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции, что привело к ужесточению ограничительных мер в странах еврозоны и Японии", — отмечает Наталья Пырьева из ГК "Финам".

В понедельник многие крупные площадки остаются закрытыми на праздничный выходной, поэтому торговая активность находится на относительно низком уровне, хотя рынок акций США впервые с четверга приступит к работе, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Большинство бумаг нефтегазового сектора снижается: акции "Газпрома" — на 1,17%, "Лукойла" — на 1,87%, "Роснефти" — на 0,65%, "Новатэка" — на 1,29%, префы "Транснефти" — на 0,27%. Также в цене теряют бумаги "Татнефти" (префы опускаются на 1,11%, обыкновенные акции – на 1,31%), бумаги "Башнефти" (префы – на 0,66%, обыкновенные акции — на 0,25%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,5%, обыкновенные акции – на 2,66%). Акции "М.Видео" дорожают на дивидендных новостях

Также в лидерах снижения – акции Petropavlovsk (-2,1%), "Магнита" (-1,44%), "Детского мира" (-1,43%), НЛМК (-1,36%) и МКБ (-1,35%).

Акции ПИКа теряют порядка 1,6% поле дивидендных рекомендаций.

Дивиденды ПИКа, как ожидается, превысят предыдущие прогнозы, однако начиная с середины марта это обстоятельство уже с существенным запасом (10%) учтено в росте стоимости этих бумаг, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

Акции "М.Видео" поднимались поднимались на 2,33% — до 739,8 рубля на рекомендации совета директоров по дивидендам, к текущему моменту акции прибавляют 0,25%.

Как сообщила компания, совет директоров ПАО "М.Видео" (головная компания группы "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере 38 рублей на одну обыкновенную акцию. В целом совет директоров рекомендовал распределить на выплату дивидендов всю чистую прибыль "М.Видео" по результатам 2020 года в размере 4,9 миллиарда рублей и часть нераспределенной прибыли компании прошлых лет в размере 1,9 миллиарда рублей.

Также совет директоров определили дату проведения годового собрания акционеров компании — 7 мая. Реестр для участия в нем закроется 13 апреля. Эксперты назвали причины для обвала рубля

Также в лидерах роста – акции ТМК (4,58%), "Эн+ Групп" (2,6%), ЛСР (1,34%), а также акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,22%) и акции ВТБ (1,04%).

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшие поддержки у российских фондовых индикаторов находятся на новых недельных минимумах: 3500 пунктов у индекса Мосбиржи и 1440 пунктов у индекса РТС. В случае ухудшения внешнего фона эти уровни могут быть проверены на прочность уже в ближайшие сессии", — считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

По мнению Осина из "Фридом Финанс", существуют значительных шансы на то, что российские акции получат импульс к росту после начала торговой сессии в США.