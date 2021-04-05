МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Стоимость акций крупнейших американских IT-компаний Microsoft, Alphabet и Facebook обновляет исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. Акции Tesla дорожают на 8% на предторгах в США

По состоянию на 17.22 мск акции Microsoft дорожали на 2,32%, до 247,98 доллара за акцию, превышая рекорд, установленный 16 февраля текущего года в 246,13 доллара. Ценные бумаги Alphabet росли в цене на 2,9%, до 2191,51 долларов за бумагу. Прошлый рекорд в 2145,14 доллара был установлен также 16 февраля. Акции Facebook дорожали на 2,67%, до 306,84 доллара, обновив исторический рекорд, установленный 26 августа прошлого года (304,67 доллара за акцию).

Американские биржи в то же время растут примерно на 1%, а индексы Dow Jones (DJIA) и S&P 500 также обновили свои исторические рекорды.

Акции Twitter тем временем дешевеют на 1,79%, до 62,69 доллара за ценную бумагу. С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов в части удаления противоправных ссылок и публикаций.

В понедельник Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы соцсети Twitter на территории РФ и продлил меры по замедлению ее трафика до 15 мая. Кроме того, ранее в понедельник представитель Twitter заявил изданию Business Insider, что компания провела "конструктивный диалог" с Роскомнадзором 1 апреля о возможностях совместной работы над оперативным реагированием на сообщения о нелегальном контенте.