МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в понедельник растут на фоне сильной статистики, при этом индексы S&P 500 и Dow Jones обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в сфере услуг США достиг рекорда

По состоянию на 17.29 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,04%, до 33499,64 пункта, ранее индекс достиг нового исторического рекорда в 33509,34 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 1,28%, до 13652,57 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 1,17%, до 4066,83 пункта, достигнув ранее рекордных 4069,3 пункта.

Сильная пятничная статистика по рынку труда США поддерживает склонность к риску у трейдеров. Безработица в стране в марте ожидаемо снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%. И число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно больше ожиданий. На фоне ралли цены на акции Alphabet, Microsoft и Facebook достигли исторических рекордов.

Бумаги американского производителя электромобилей Tesla дорожают в ходе торгов на 5,7%. Рост следует после того, как в пятницу компания сообщила, что ее производство и поставки в первом квартале выросли почти вдвое в годовом выражении. Акции IT-гигантов США обновили исторические рекорды

Инвесторы также отыгрывают внутреннюю статистику понедельника. Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте вырос до рекордных 63,7% с февральских 55,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в стране за март, по окончательной оценке, вырос до 59,7 пункта против 59,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 59,1 пункта, PMI в сфере услуг при этом вырос до 60,4 пункта против 59,8 пункта в феврале, аналитики ожидали 60 пунктов.