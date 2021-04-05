МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером на фоне ослабления курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,26%, или на 4,45 доллара, до 1732,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,17%, до 24,99 доллара за унцию.

При этом утром золото дешевело на снижении опасений за развитие мировой экономики в свете публикации сильных статданных по рынку труда в США.

Поддержку стоимости золота оказывается снижение курса доллара. В таком случае драгметалл становится дешевле для держателей иностранной валюты. В то же время инвесторы оценивают доходность гособлигаций США, которая в понедельник вечером остается на уровне предыдущего закрытия в 1,72%.

"Стоимость золота сейчас в нейтральной зоне, поскольку инвесторы хотят посмотреть, будет ли распродажа на рынке облигаций и приведет ли это к росту курса доллара", — сказал агентству MarketWatch аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя (Edward Moya). Он отметил, что давление на золото оказывает сниженный объем торгов, так как европейские биржи в понедельник закрыты.