МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Рубль вечером повышается к доллару и на столько же снижается к евро, отыгрывая его рост на форексе.

Усилившееся падение рынка нефти надавило на рубль, ослабив позитив от роста курса "развивающихся валют" к доллару и западных фондовых индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.20 мск снижался на 23 копейки, до 76,32 рубля, курс евро повышался на 20 копеек, до 90,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Днем в понедельник доллар опускался до 75,99 рубля.

НЕФТЬ ДОБАВИЛА ДАВЛЕНИЯ НА РУБЛЬ

Российская валюта в понедельник продолжала попытки скорректироваться вверх против основных резервных валют. При этом укрепление евро на форексе выше 1,18 доллара вносило свои коррективы в курс европейской валюты к российской.

Однако рынок нефти остался главным фактором для динамики рубля. Вечером котировки "черного золота" усилили падение под давлением опасений, что в рамках заседания Совместной комиссии по СВПД США ослабят санкции по Ирану. Это может привести к дополнительному притоку нефти на мировой рынок и смещению баланса, так долго настраиваемого ОПЕК+. В итоге, стоимость барреля сорта Brent сейчас падает на 4,2%, до 62,1 доллара за баррель.

Давление на нефть продолжает исходить и от недавних решений ОПЕК+. С мая альянс ослабит ограничения по добыче нефти, и ее сокращение будет составлять 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки. За базу берется уровень добычи в октябре 2018 года.

Давление на рубль, кроме нефти, оказало решение Минфина о повышении объема покупки валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 7 мая 2021 года. Он составит 185,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 8,4 миллиарда рублей. В период с 5 марта по 6 апреля объем покупки валюты предполагался на уровне 148,1 миллиарда рублей, по 6,7 миллиарда рублей в день.

При этом поддержка рублю приходит от повышенного аппетита к риску на мировых площадках, о чем сигнализирует повышение некоторых "развивающихся валют" к доллару и западных фондовых индексов.

Инвесторы отыгрывают сильные макроэкономические данные по США. Безработица в стране в марте ожидаемо снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно больше ожиданий (647 тысяч).

Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте вырос до рекордных 63,7% с февральских 55,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Композитный индекс деловой активности (PMI) в стране за март, по окончательной оценке, вырос до 59,7 пункта против 59,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 59,1 пункта.

Доллар снижается сейчас к рублю на 0,3%, евро прибавляет 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время ожидается снижение волатильности и увеличение влияния внешних факторов на динамику российских активов, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

"Если в ближайшие дни рублю не удастся укрепиться, потенциальные риски могут на горизонте месяца способствовать движению курса в широком диапазоне 73-78 рублей за доллар и 86,5-92,5 рубля за евро", — оценил он.

"С учетом геополитических и других факторов мы ожидаем формирования курса доллара во вторник в пределах 75,5-77 рубля", — оценил Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Динамика курса рубля в прошлом квартале соответствовала осторожному прогнозу, однако оказалась хуже ожиданий рынка из-за сочетания экономических факторов и неэкономических компонент, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Диапазон "справедливого" курса на 2021 год расширился с 68-78 рублей к доллару до 66-80 рублей, добавляет она.

"Однако интервал двух основных моделей сместился от 70-75 рублей к 70-80 рублям, указывая на формирование некоторого дополнительного потенциала для ослабления рубля. Мы по-прежнему считаем, что начало лета (когда могут смягчиться ограничения на зарубежные поездки) и конец года (когда ФРС может перейти к ужесточению риторики) выглядят неблагоприятными периодами для курса рубля; в результате мы ожидаем на конец года курс в районе 76 рублей за доллар", — оценила Орлова.