МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра слегка повышается по основным биржевым индексам при преобладании позитивных внешних сигналов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск растёт на 0,2%, до уровня 3532 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,01% до 1458 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Зачем у россиян забирают монеты и стоит ли их отдавать

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли, при этом индексы DJIA и S&P 500 обновили исторические рекорды.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются, а основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно. Но стоимость нефти сорта Brent прибавляет 1%, достигая 62,8 доллара за баррель.