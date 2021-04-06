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https://1prime.ru/Financial_market/20210406/833398465.html
Российский рынок акций с утра повышается на внешнем позитиве
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Российский рынок акций с утра слегка повышается по основным биржевым индексам при преобладании позитивных внешних сигналов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск растёт на 0,2%, до... ПРАЙМ, 06.04.2021
мосбиржа, ртс, торги, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра слегка повышается по основным биржевым индексам при преобладании позитивных внешних сигналов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск растёт на 0,2%, до уровня 3532 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,01% до 1458 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли, при этом индексы DJIA и S&P 500 обновили исторические рекорды.
С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются, а основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно. Но стоимость нефти сорта Brent прибавляет 1%, достигая 62,8 доллара за баррель.