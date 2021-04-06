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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210406/833398684.html
Рубль умеренно укрепляется
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Курс рубля во вторник утром подрастает к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 9.59 мск вторника снижается на 5 копеек, до 76,34... ПРАЙМ, 06.04.2021
курсы валют, рубль, торги, новости, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник утром подрастает к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.59 мск вторника снижается на 5 копеек, до 76,34 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 90,09 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent с утра поднимается на 1%, до 62,77 доллара за баррель.
Сегодня влияние на курс национальной валюты будут оказывать глобальное ослабление американского доллара, санкционные риски, а также решение Минфина РФ увеличить объем покупки валюты в рамках бюджетного правила до максимальных в этом году объемов, указывает Константин Кочергин из банка "Восточный". Он прогнозирует курс доллара на сегодня в диапазоне 76,05–76,85 рубля за доллар.
Доллар закрепился выше отметки в 76 рублей, которая теперь будет выступать препятствием для укрепления российской валюты, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Появление же новых рисков быстро уведет пару в район следующей цели 78 рублей за доллар, предполагает он.