МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 22,50 копейки, составив 76,3802 рубля, свидетельствуют данные биржи. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на торгах в Лондоне

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 76,6052 рубля за доллар.