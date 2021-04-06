2021-04-06T11:57:25+03:00
2021-04-06T11:57:25+03:00
2021-04-06T11:57:25+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210406/833399415.html
Средневзвешенный курс доллара снизился до 76,38 рубля
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника... ПРАЙМ, 06.04.2021
торги, валюты, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83290/90/832909010.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83290/90/832909010.jpg
https://1prime.ru/images/83290/90/832909009.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83290/90/832909009.jpg
https://1prime.ru/images/83290/89/832908997.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83290/89/832908997.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210406/833398972.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 22,50 копейки, составив 76,3802 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 76,6052 рубля за доллар.