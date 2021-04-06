МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут вслед за рынками США и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.13 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 1,24%, до 6821,96 пункта, французский CAC 40 — на 0,58%, до 6138,28 пункта. Немецкий DAX поднимается на 0,97%, до 15253,75 пункта, а ранее во вторник показатель достиг рекордной отметки в 15325,4 пункта. Эксперт рассказал, как будут падать цены на нефть

После длительных выходных европейские трейдеры обратили внимание на динамику закрытия фондовых бирж США и Азии. Так, в США индексы Dow Jones и S&P 500 обновили очередные рекорды. Индексы АТР также преимущественно выросли. Рынки отреагировали на экономические данные из США и Китая.

"Сегодняшний день стал первой возможностью для европейских рынков отреагировать на эту новую волну оптимизма после продолжительных выходных, а также на возможность того, что глобальная экономика будет поддерживаться восстановлением, которое, как ожидается, возглавят США", — заявил агентству Франс Пресс глава отдела рынков Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).