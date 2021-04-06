2021-04-06T13:09:04+03:00
2021-04-06T13:09:04+03:00
2021-04-06T13:09:04+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210406/833400047.html
Официальный курс евро на среду вырос до 90,18 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 18,63 копейки — до 90,1821 рубля, курс доллара снизился на 22,5 копейки, до 76,3802 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 06.04.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 18,63 копейки — до 90,1821 рубля, курс доллара снизился на 22,5 копейки, до 76,3802 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 3,99 копейки, составив 82,5911 рубля.