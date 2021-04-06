МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 18,63 копейки — до 90,1821 рубля, курс доллара снизился на 22,5 копейки, до 76,3802 рубля, следует из данных Банка России. Фондовые биржи Европы растут вслед за США и Азией

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 3,99 копейки, составив 82,5911 рубля.