МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля слегка снижается к доллару и к евро, отыгрывая общее ослабление "развивающихся" валют.

Удорожание нефти и увеличение западных фондовых индексов отчасти компенсирует негативный фон для рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.57 мск повышается на 8 копеек, до 76,47 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 90,29 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В РАЗДУМЬЯХ

При этом утренние торги нацвалюта открывала некоторым укреплением. Но затем она растеряла весь рост. Негативный фон задает общее ослабление "развивающихся" валют к доллару. Этому способствовали данные рынка труда США, а также статистика деловой активности в стране. Пенсии, выплаты и сюрприз для водителей. Что ждет россиян с 1 апреля

При этом котировки нефти во вторник растут: стоимость барреля сорта Brent сейчас прибавляет 1,5%, достигая 63,1 доллара за баррель.

Кроме того, аналитики Goldman Sachs Group прогнозируют, что путь к новому договору ряда стран с Ираном, касающемуся ядерных исследований, займет месяцы, что отдаляет снятие препятствий для поставок Ираном "черного золота".

Косвенное давление на рубль оказывает напоминание СМИ факта о снижении доли нерезидентов в российском госдолге.

В итоге курсы доллара и евро повышаются сейчас к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Курс колеблется около отметки 76,4 рубля за доллар, а ситуация на глобальном валютном рынке стабильна, отмечает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

Вероятно, рубль останется около текущих уровней, пока не появится большая определенность во внешнеполитической сфере, добавляет он. Глава Сбербанка назвал сроки появления технологии 6G

Эта высокая неопределенность продолжает препятствовать росту стоимости рублевых активов, поясняет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Российский долговой рынок остается под давлением. Рубль сохраняет относительную слабость, периодически обновляя локальные минимумы. В случае ухудшения внешнего фона доллар может попытаться преодолеть двухнедельный максимум 76,98 рубля, а евро — закрепиться над уровнем 90,5 рубля", — оценивает он.