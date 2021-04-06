2021-04-06T16:02:11+03:00
2021-04-06T16:02:11+03:00
2021-04-06T16:02:11+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210406/833402379.html
Евро поднялся выше 91 рублей
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Рубль усиливает днем падение против основных резервных валют, доллар тестирует уровень в 77 рублей, евро – 91 рубль, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 06.04.2021
курсы валют, доллар, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает днем падение против основных резервных валют, доллар тестирует уровень в 77 рублей, евро – 91 рубль, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.51 мск рос на 52 копейки, до 76,91 рубля, курс евро – на 78 копеек, до 91,03 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар поднимался до 77,04 рубля – максимума с ноября 2020 года, евро — до 91,10 рубля, максимума с февраля.