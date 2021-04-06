МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает днем падение против основных резервных валют, доллар тестирует уровень в 77 рублей, евро – 91 рубль, свидетельствуют данные торгов. МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2021 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.51 мск рос на 52 копейки, до 76,91 рубля, курс евро – на 78 копеек, до 91,03 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар поднимался до 77,04 рубля – максимума с ноября 2020 года, евро — до 91,10 рубля, максимума с февраля.