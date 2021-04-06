МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Предприятия России по итогам 2020 года произвели 362,7 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 1% меньше, чем в 2019 году, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.

В конце прошлого года Союз золотопромышленников подверг сомнению свой прогноз по увеличению общего производства золота в 2020 году на 1% — до 371,5 тонны, в том числе ожидалось 336,5 тонны первичного металла: добыча 304 тонны, попутное производство 20 тонн и в концентратах 20 тонн. Тогда предполагалось, что общее производство будет на уровне 2019 года — 366,16 тонны. Мосты сожжены. Зачем Польше понадобился украинский газ

По информации Союза, в 2020 году производство золота, добытого недропользователями РФ выросло на 1,6% — до 291,44 тонны, при попутном производстве цветных металлов получено 19,04 тонны (рост на 5,0%). Еще 31,61 тонны золота получено после переработки ломов и отходов (-17,87%), производство золота в концентратах за год снижено на 9,08% – до 20,6 тонны.

Снижение общего производства золота, в основном, было обусловлено сокращением объема переработки вторичного сырья. Производство золота из минерального сырья выросло за счет увеличения добычи на рудных и россыпных объектах.

В частности, увеличили производство компании: "Полюс" на месторождениях Благодатное, Вернинское, Куранахское, Наталкинское; Polymetal — на Омолонском (Магаданская область) и Албазинском (Хабаровский край) хабах; Petropavlovsk увеличил объем переработки упорных концентратов на Покровском ГМК; Nordgold — на комплексах кучного выщелачивания Гросс и Таборное в Южной Якутии; "Сусуманзолото" — на рудниках Штурмовской на Колыме и Верхне-Алиинский в Забайкалье; Mangazeya Mining — на Наседкино в Забайкалье; Auriant Mining — на месторождении Тардан в Туве; ПАО "Высочайший"; АО "Павлик".

Союз золотопромышленников России – профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза — предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.