МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США во вторник снижаются в рамках коррекции после того, как днем ранее индексы S&P 500 и Dow Jones обновили новые исторические рекорды на фоне сильной макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,15%, до 33476,26 пункта, днем ранее индекс достиг нового исторического рекорда в 33617,95 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,04%, до 13699,47 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,1%, до 4073,9 пункта, достигнув ранее рекордных 4083,42 пункта. В понедельник биржи выросли на 1,1-1,7%.

Макростатистика поддержала склонность трейдеров к риску в начале недели. Так, в прошлую пятницу были опубликованы сильные данные по рынку труда в США, в понедельник — данные по деловой активности в сфере услуг.

В среду инвесторы ожидают публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогом встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых и объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Следующее заседание запланировано на 27-28 апреля.

"В этом году позитивное настроение, скорее всего, будет поддерживаться более сильным сезоном отчетности по сравнению со слабым кварталом годом ранее", — цитирует агентство Франс Пресс мнение рыночного стратега Луи Навелье (Louis Navellier).

Сезон корпоративной отчетности стартует уже на следующей неделе, традиционно его откроют крупные американские банки: Goldman Sachs, Wells Fargo, J.P. Morgan Chase, Bank of America, Citigroup.