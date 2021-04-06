МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам продолжает снижаться во вторник вечером на фоне усиления рисковых настроений трейдеров, свидетельствуют котировки торгов.

По состоянию на 17.20 мск курс евро рос до 1,1842 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1811 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,88 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,62%, до 92,44 пункта. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

Сильная макростатистика, опубликованная в пятницу и понедельник, усилила склонность инвесторов к риску, что поддержало фондовые рынки США и сдержало традиционно более надежный доллар. В понедельник американские индексы S&P 500 и Dow Jones на этом фоне обновили исторические рекорды.

Отчасти ослабление доллара связано с коррекцией: по итогам каждой из последних трех недель индекс доллара укреплялся. В понедельник и вторник доллар дешевеет, несмотря на сильную макростатистику.

В среду будет опубликован протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В прошлом месяце регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Инвесторы ожидают увидеть в документе комментарии центробанка по экономическим ожиданиями на фоне ситуации с пандемией.