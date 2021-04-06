МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растут во вторник вечером на фоне снижения курса доллара и доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,97%, или на 16,8 доллара, до 1745,6 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,09%, до 25,295 доллара за унцию.

Динамика стоимости золота по-прежнему реагирует на колебания курса доллара и доходности гособлигаций. Показатель для десятилетних US Treasuries опускается до 1,665% с уровня прошлого закрытия в 1,72%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,63%, до 92,44 пункта.

"Золото консолидируется на отметке выше 1730 долларов, так как доллар снижается. Мы находимся на том этапе, когда стоимость золота остается обратно пропорциональной доходности (гособлигаций — ред.) и доллару", — отметил старший аналитик Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), чье мнение приводит агентство Market Watch.