МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Рубль к вечеру усиливает снижение на фоне роста геополитических рисков, считают аналитики.

Рост рынка нефти, западных фондовых индексов и некоторых "развивающихся валют" не могут переломить негативную динамику рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.13 мск рос на 85 копеек до 77,24 рубля, курс евро — на 1,23 рубля, до 91,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар обновил максимум с ноября 2020 года (77,34 рубля), евро — с февраля (91,55 рубля).

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ

Российская валюта во вторник днем скачком усилила падение, и после некоторой паузы ослабление рубля продолжилось. При этом участники рынка игнорируют внешний позитивный фон.

Так, рынок нефти во вторник растет: стоимость барреля сорта Brent прибавляет 3,2%, до 64,2 доллара за баррель. Данные, указывающие на улучшение экономической ситуации в мире, подкрепляют ожидания инвесторов по восстановлению баланса спроса и предложения нефти уже в текущем году.

Кроме того, аналитики Goldman Sachs Group прогнозируют, что путь к новой ядерной сделке с Ираном займет месяцы, что позволяет сохранить позитивный прогноз на рынок нефти в связи запретом на поставки Ираном "черного золота".

Западные фондовые рынки и развивающиеся валюты против доллара также растут на фоне повышенного аппетита к риску поле выхода сильной макроэкономической статистики по США.

Однако рубль игнорирует внешний позитив на фоне растущих геополитических рисков. Это сказывается на выводе средств нерезидентами из российских госбумаг в валюту. В частности, сказывается напоминание СМИ факта о снижении доли нерезидентов в российском госдолге.

Одним из главных факторов для российских активов вновь становятся санкционные риски в связи с эскалацией напряжённости на востоке Украины, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Позиции РФ и западных стран по этому вопросу значительно различаются – это может быть поводом для очередных рестрикций, хотя введены они могут быть после 22-23 апреля. На эти даты намечен климатический саммит в США, к участию в котором приглашены Китай и РФ", — рассуждает он.

Пока же доллар и евро растут к рублю на 1,1-1,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта переживает драматичную просадку: доллар обновляет максимумы за несколько месяцев, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Если инвесторы продолжат фокусироваться на политике, то доллар может на ближайших сессиях подпрыгнуть до 77,7 рубля. В более оптимистичном сценарии до конца недели нас ждет его откат как минимум до 76,7 рубля. Евро на ближайших сессиях можем увидеть в районе 92 рублей, прежде чем рынок начнет остывать. В среду основной сценарий – в пользу продолжения падения рубля", — оценил он.

Ситуация последних двух недель является исключительно отражением геополитики: при относительно стабильной цене нефти курс рубля ослаб, считают аналитики Райффайзенбанка. Доллар продолжает оставаться примерно на 10 рублей дороже фундаментального уровня, определяемого уровнем цен на нефть, оценивают в банке.

"Премия же за санкции формируется под влиянием усилившегося оттока капитала, и не в последнюю очередь, под давлением распродаж нерезидентов, опасающихся введения санкций на ОФЗ. В ближайшей перспективе при сохранении текущих цен на нефть мы не видим факторов для значимого укрепления рубля. На протяжении первого квартала фактор интервенций Минфина не выходил на первый план из-за сезонно сильного сальдо счета текущих операций, однако, уже начиная со второго, это соотношение станет менее благоприятным для рубля", — оценили в Райффайзенбанке.