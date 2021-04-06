2021-04-06T18:43:52+03:00

2021-04-06T18:43:52+03:00

2021-04-06T18:43:52+03:00

2021

https://1prime.ru/Financial_market/20210406/833403957.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 апреля

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Ожидаемые в среду, 7 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 10:15 EUR Испания — Индекс деловой... ПРАЙМ, 06.04.2021

события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60