МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 43,1 46
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 48,8 49
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 47,8 47,8
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 50,8 50,8
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) 52,5 52,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 48,8 48,8
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (март) 56,6 56,6
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 56,8 56,8
предв. EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,35%  
15:30 USD США — Объем экспорта 191,90 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 260,20 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса -68,20 млрд долл  
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (февраль) 1,41 млрд канад. долл 1 млрд канад. долл
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (март) 60 60,5
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,876 млн барр -1,325 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,782 млн барр  
17:30 USD США — Сальдо торгового баланса (февраль) -68,2 млрд долл -70,5 млрд долл
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за март 2021    
  RUB РУСАЛ — ВОСА (реестр закрыт 14.03.2021, утверждение положения о Ревизионной комиссии МКПАО и избрание комиссии)    
  RUB Группа ТКС — День инвестора    