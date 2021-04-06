МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на повышение информационной безопасности участников товарных рынков, предоставляющих на биржи информацию о внебиржевых договорах, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ устанавливает обязанность биржи по обеспечению конфиденциальности в отношении информации, получаемой в рамках исполнения ею обязанности по ведению реестра внебиржевых договоров. Эта информация касается заключенных не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам.

"Принятие законопроекта позволит: снизить риски несанкционированного распространения информации, имеющей важное значение для участников товарных рынков; повысить качество формируемых биржами на основании полученной информации о внебиржевых договорах индикаторов", – поясняет кабмин.