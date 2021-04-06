МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник увеличились на фоне ралли мировых рынков и удорожания нефти, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,28%, до 6823,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,47%, до 6131,34 пункта, DAX увеличился на 0,7%, до 15212,68 пункта, ранее во вторник показатель достиг рекордной отметки в 15311,86 пункта.

Рекордный рост бирж США, а также увеличение индексов Азии отразилось на торгах в Европе. Трейдеры более склонны к риску на фоне сильной макростатистики, что позитивно влияет на фондовые рынки.

Ослабление фунта стерлингов к доллару на 0,5% поддерживает британский индекс FTSE 100. Более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров, что поддерживает стоимость их акций.

Рост нефтяных котировок также повлиял на индексы региона. Во вторник нефть дорожает в среднем на 2%, что поддерживает цену на акции европейских энергетический компаний. Бумаги BP в результате подорожали на 3,5%, Equinor — на 1,7%.

Инвесторы обратили внимание и на апрельские прогнозы Международного валютного фонда. Так, МВФ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 4,4% с 4,2%. Прогноз роста ВВП еврозоны в 2022 году был улучшен до 3,8% с 3,6%.