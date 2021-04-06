МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снизился на основной сессии на фоне геополитических опасений, при этом индекс РТС просел сильнее индекса Мосбиржи за счет значительного ослабления рубля к доллару, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,88%, до 3493,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,08%, до 1426,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.53 мск рос на 0,77 рубля до 77,16 рубля, курс евро – на 1,23 рубля, до 91,47 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,82% — до 63,28 доллара за баррель.

Падение по индексу РТС достигло 2% — это самый сильное снижение внутри дня с середины марта, когда рынок реагировал на обострение между США и Россией, обращает внимание Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

"Российский рынок акций во вторник продолжил коррекционный спуск несмотря на ценовой отскок в нефти и в целом умеренно позитивный внешний фон. Ключевым фактором снижения отечественных активов остается геополитика – к санкционным ожиданиям добавляется эскалация напряженности на востоке Украины", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения на основной сессии были акции ДВМП (-3,14%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (-3,04%), расписки "Мать и дитя" (-2,9%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,7%), акции "Магнита" (-2,47%) и обыкновенные акции Сбербанка (-2,42%).

Акции ОАК подскочили на 8,72% на корпоративных новостях.

В частности, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что реформа Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) направлена на сокращение управленческого персонала, что позволит снизить себестоимость, а конструкторам, технологам и производственникам — работать эффективнее.

Акции "Полюса" выросли на 3,74%, Polymetal — 3,05%, Petropavlovsk – на 2,42%.

Котировки золотодобытчиков толкает вверх рост цен на золото, отмечает Емельянов из "Фридом Финанс". Унция основного драгметалла уверенно вышла на двухнедельные максимумы в районе 1740 долларов. Отсюда открывается возможность подняться к 1770 долларам и далее до психологически значимой отметки 1800 долларов, полагает он.

Если сценарий будет реализован, бумаги "Полюса" вернутся в диапазон 14800-15000 за штуку, считает аналитик.

ПРОГНОЗЫ

"В среду инвесторы продолжат следить за новостями в геополитической и "вирусной" плоскостях, сырьевыми ценами, статистикой. Из макроданных середины недели выделим информацию по запасам сырья в США от EIA, индексы PMI за март в секторе услуг Германии и еврозоны, а также данные по торговому балансу США. Кроме того, завтра будут опубликованы протоколы ФРС", — говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на среду – 3450-3550 пунктов, добавляет он.

Емельянов из "Фридом Финанс" не исключает, что игроки рынка могут закладывать рост санкционной риторики. "Как показывает опыт последних недель, такие просадки длятся больше одного дня, после чего идет частичный откат. Не исключено, что волатильность сохранится до среды. РТС может отступить до 1400 пунктов впервые с начала февраля",- считает он.

"Рублевый индекс Мосбиржи реагирует на политические события более мягко (менее 1%), чем РТС, что связано с резким падением российской валюты на торгах во вторник. В моменте рынок приближался к 3480 пунктам, но к вечеру вернулся ближе к 3500. Это достаточно равновесный уровень, на котором рынок в этом году задерживался часто. В среду можем наблюдать консолидацию в диапазоне 3480-3520 пунктов", — добавляет аналитик.

Уход индекса Мосбиржи ниже 3500 пунктов указывает на риски развития снижения в район 3434 пунктов (минимум второй половины марта), считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". РТС при дальнейшем ослаблении рубля, вероятно, продолжит держать курс на 1400 пунктов, также полагает она.

С ее точки зрения индекс Мосбиржи в среду будет колебаться в диапазоне 3430-3540 пунктов.