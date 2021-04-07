МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс евро в среду утром немного снижается по отношению к доллару в ожидании макростатистики по еврозоне, свидетельствуют котировки торгов.

По состоянию на 8.25 мск курс евро снижался до 1,1871 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1875 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,78 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 92,31 пункта. Нефть дорожает на снижении запасов в США

В среду исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в марте. Эксперты полагают, что показатель вырос до 52,5 пункта с февральских 48,8 пункта, что соответствует предварительной оценке.

Также в среду будут опубликованы данные по торговому балансу США. Аналитики прогнозируют, что дефицит торгового баланса США в феврале вырос на 2,3 миллиарда долларов, или на 3,4% к уровню января — до 70,5 миллиарда долларов с 68,2 миллиарда.

Аналитики TD Securities, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, прогнозирует, что ралли доллара должно приостановиться в апреле, поскольку перспективы мировой экономики улучшаются и отталкивают инвесторов от надежных активов.