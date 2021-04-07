МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рубль после утренних попыток роста ушел в минус к доллару и евро, курс европейской валюты впервые с 1 февраля поднялся выше 92 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.32 мск поднимался на 22 копейки — до 77,49 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 92,02 рубля, следует из данных Московской биржи.