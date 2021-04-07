2021-04-07T09:24:00+03:00
2021-04-07T10:06:56+03:00
2021-04-07T09:24:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210407/833406686.html
Курс евро поднялся выше 92 рублей
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль после утренних попыток роста ушел в минус к доллару и евро, курс европейской валюты впервые с 1 февраля поднялся выше 92 рублей. Курс доллара расчетами "завтра" на 9.32 мск... ПРАЙМ, 07.04.2021
курсы валют, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
https://1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
https://1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рубль после утренних попыток роста ушел в минус к доллару и евро, курс европейской валюты впервые с 1 февраля поднялся выше 92 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.32 мск поднимался на 22 копейки — до 77,49 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 92,02 рубля, следует из данных Московской биржи.