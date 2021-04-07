МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|43,1
|46
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|48,8
|49
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|47,8
|47,8
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|50,8
|50,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)
|52,5
|52,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|48,8
|48,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (март)
|56,6
|56,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|56,8
|56,8
|предв.
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,35%
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|191,90 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|260,20 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса
|-68,20 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (февраль)
|1,41 млрд канад. долл
|1 млрд канад. долл
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (март)
|60
|60,5
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,876 млн барр
|-1,325 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,782 млн барр
|17:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-68,2 млрд долл
|-70,5 млрд долл
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за март и 1кв2021
|RUB
|РУСАЛ — ВОСА (реестр закрыт 14.03.2021, утверждение положения о Ревизионной комиссии МКПАО и избрание комиссии)
|RUB
|Группа ТКС — День инвестора
https://1prime.ru/Financial_market/20210407/833406714.html