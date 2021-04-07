МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Медь дешевеет в среду на фоне снижения китайских бирж и напряженной ситуации с коронавирусом в Азии, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.57 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,52% — до 4,0862 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов вторника выросла на 2,92% — до 9047 долларов, алюминия – на 1,91%, до 2268 долларов, цинка – на 1,78%, до 2824 долларов за тонну.

Котировки меди традиционно чувствительны к новостям из Китая, который является одним из крупнейших в мире импортеров промышленного металла. Фондовые индексы КНР в среду снижаются на 0,5-0,7%.

Ситуация с коронавирусом в Азии также оказывает давление на рынок меди. Из-за роста заболеваемости Япония ужесточила карантинные ограничения, а самой тяжелой ситуация остается в Индии.