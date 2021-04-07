МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций начнет торги недалеко от уровней предыдущего закрытия на неопределенном внешнем фоне, полагают аналитики.

На динамику отечественного рынка могут продолжить оказывать влияние геополитические опасения, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал". Эксперт дал прогноз по курсу биткоина

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3485-3505 пунктов.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" считает, что пока индекс Мосбиржи находится выше отметки 3400 пунктов, среднесрочным инвесторам можно сохранять длинные позиции, а вот что делать сегодня спекулянтам — вопрос трудный. "Пока непонятно, как скоро геополитический фактор перестанет действовать на рынок. Сегодня может быть как продолжение распродаж, так и попытка отскока", — добавляет он.

В то же время Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает преобладание покупок в российских акциях на фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что позволит индексу Мосбиржи вернуться в диапазон 3500-3600 пунктов, из которого он вышел вниз днем ранее.

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржевые индексы США незначительно скорректировали рост во вторник после очередных рекордов индексов S&P 500 и DJIA.

Фьючерсы на ведущие американские индексы растут до 0,07%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно: японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,12%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,61%, гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,87%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,27%. Давление падает. Российский газ незаметно обходит Украину

Стоимость нефти поднимается на 0,16%, до 62,84 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро колеблется у уровня фиксинга предыдущих торгов — до 1,1875 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций заметно снизился на основной сессии на фоне геополитических опасений, при этом индекс РТС просел сильнее индекса Мосбиржи за счет значительного ослабления рубля к доллару.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,88%, до 3493,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,08%, до 1426,86 пункта.