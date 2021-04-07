МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале дня, при этом индекс РТС теряет сильнее индекса Мосбиржи за счет ослабления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск среды снижается на 0,68%, до 3470,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,18%, до 1410,02 пункта.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,6%, до 63,1 доллара за баррель.

Курс рубля снижается к доллару 30 копеек, до 77,56 рубля.