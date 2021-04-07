МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться к доллару и евро в среду утром, курс американской валюты впервые с 5 ноября поднялся выше 78 рублей, евро закрепился выше 92 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск поднимался на 66 копеек — до 77,92 рубля (уже поднимался до 78,02 рубля), курс евро — на 78 копеек, до 92,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41% — до 63 долларов за баррель.