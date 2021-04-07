2021-04-07T10:48:00+03:00
2021-04-07T10:56:08+03:00
2021-04-07T10:48:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210407/833407468.html
Курс доллара подскочил выше 78 рублей
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль продолжает снижаться к доллару и евро в среду утром, курс американской валюты впервые с 5 ноября поднялся выше 78 рублей, евро закрепился выше 92 рублей. Курс доллара... ПРАЙМ, 07.04.2021
новости, рынки
https://1prime.ru/images/83237/69/832376923.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83237/69/832376923.jpg
https://1prime.ru/images/83237/69/832376917.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83237/69/832376917.jpg
https://1prime.ru/images/83237/69/832376914.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83237/69/832376914.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться к доллару и евро в среду утром, курс американской валюты впервые с 5 ноября поднялся выше 78 рублей, евро закрепился выше 92 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск поднимался на 66 копеек — до 77,92 рубля (уже поднимался до 78,02 рубля), курс евро — на 78 копеек, до 92,52 рубля, следует из данных Московской биржи.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41% — до 63 долларов за баррель.