МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ предупреждает частных инвесторов о высоких рисках участия в IPO, — лучше участвовать в SPO и покупать проверенные рынком инструменты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на биржевом форуме.

Почему частные инвесторы продолжают верить в рынок?

"Если деньги частного инвестора будут вложены в акционерный капитал и будут работать на развитие экономики – это замечательно. Но как это сделать без дополнительных рисков? Например, мы знаем, что многие компании готовятся к IPO. Обычно инвесторами на IPO должны быть институциональные инвесторы: это и фонды коллективного инвестирования, и доверительное управление, и иностранные инвесторы. Потому что при IPO все-таки для частного инвестора отдельно, когда он напрямую работает с брокерского счета, достаточно высокие риски", — заявила Набиуллина.

"Частному инвестору с меньшими рисками, наверное, можно выходить, когда уже есть SPO, когда есть история акционерного капитала, есть обычно премия к рынку", — добавила она.

При этом глава ЦБ признала, что в России не хватает развития различных форм коллективного инвестирования.