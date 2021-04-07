МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.55 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,74%, до 7 долларов, "Новатэка" — на 0,04%, до 185,43 доллара, "Лукойла" — на 1,74%, до 75,33 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,64%, до 5,69 доллара, "Газпром нефти" — на 1,48%, до 23,35 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,55%, до 29,8 доллара, "Северстали" — 2,88%, до 18,89 доллара, НЛМК — на 3,25%, до 29,82 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,83%, до 1,07 доллара, Сбербанка — на 1,13%, до 14,43 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,71%, до 59,94 доллара.

GDR АФК "Система" опускались в стоимости на 0,95%, до 8,87 доллара, "Магнита" — на 1,88%, до 13,85 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 1,67%, до 3,1 доллара.