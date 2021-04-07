МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды вырос на 1,3928 рубля, составив 77,7730 рубля, свидетельствуют данные биржи.

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Аналитики прогнозируют малую изменчивость российского рынка акций

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 76,3802 рубля за доллар.