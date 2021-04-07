 

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды смешанной динамикой индексов на фоне оценки трейдерами перспектив мировой экономики после новых прогнозов МВФ, свидетельствуют данные торгов.

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По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,1%, до 3479,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2258,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index — сократился на 0,9%, до 28674,8 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,3%, поднявшись до 3137,41 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,16%, до 6928 пунктов. Японский Nikkei 225 вырос на 0,12%, до 29730,79 пункта.

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Инвесторы в Азии обратили внимание на новый прогноз по мировой экономике от Международного валютного фонда (МВФ). Так, фонд улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2021 году до 6% с 5,5%, которые ожидались в январе. МВФ также улучшил прогноз роста ВВП Китая в 2021 году на 0,3 процентного пункта, до 8,4%. "Надежды на восстановление мировой экономики укрепились после пересмотра прогноза МВФ в сторону повышения", — сказал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).

Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости из Южной Кореи. Так, производитель электроники Samsung Electronics прогнозирует, что выручка в первом квартале 2021 года составила 65 триллионов вон (58 миллиардов долларов), что на 17% выше показателя годичной давности, а LG Electronics ожидает роста выручки в первом квартале на 28%, до 17 миллиардов долларов. Однако по итогам торгов акции компаний незначительно снизились в цене, что аналитики связывают с фиксацией прибыли после недавнего ралли.

Распродажи в Китае произошли на фоне сохраняющихся опасений, что хорошие макроэкономические данные могут привести к возможному ужесточению монетарной политики по мере восстановления второй по величие мировой экономики. Биржа Гонконга также оказалась под давлением из-за фиксации прибыли после продолжительных выходных — рынок был закрыт со 2 апреля с связи с пасхальными праздниками.

 