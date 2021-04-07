МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды смешанной динамикой индексов на фоне оценки трейдерами перспектив мировой экономики после новых прогнозов МВФ, свидетельствуют данные торгов.

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Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости из Южной Кореи. Так, производитель электроники Samsung Electronics прогнозирует, что выручка в первом квартале 2021 года составила 65 триллионов вон (58 миллиардов долларов), что на 17% выше показателя годичной давности, а LG Electronics ожидает роста выручки в первом квартале на 28%, до 17 миллиардов долларов. Однако по итогам торгов акции компаний незначительно снизились в цене, что аналитики связывают с фиксацией прибыли после недавнего ралли.

Распродажи в Китае произошли на фоне сохраняющихся опасений, что хорошие макроэкономические данные могут привести к возможному ужесточению монетарной политики по мере восстановления второй по величие мировой экономики. Биржа Гонконга также оказалась под давлением из-за фиксации прибыли после продолжительных выходных — рынок был закрыт со 2 апреля с связи с пасхальными праздниками.