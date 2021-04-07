МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду на сильной статистике по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,8% — до 6878,33 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 6145,41 пункта, немецкий DAX — на 0,14%, до 15233,35 пункта.

Европейские индексы растут третью торговую сессию подряд в русле общего оптимизма в отношении перспектив мировой экономики. Свежая статистика из разных регионов мира показывает, что экономическая активность может вернуться к докризисным уровням уже в этом году. Россия предложила Пакистану поставки СПГ

В среду инвесторы отыгрывают данные по еврозоне. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран валютного блока, по окончательной оценке, в марте вырос до 53,2 пункта с февральских 48,8 пункта. Аналитики ожидали, что показатель сохранится на уровне предварительной оценки в 52,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности крупнейшей экономики Европы, Германии, в марте поднялся до 57,3 пункта с февральских 51,1 пункта, а PMI сферы услуг – до 51,5 пункта. Оба показателя оказались лучше прогнозов. Композитный индекс Франции вырос до 50 пунктов с 47 пунктов, а PMI сферы услуг увеличился до 48,2 пункта.