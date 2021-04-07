МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс доллара может краткосрочно подскочить до 79-80 рублей, евро – до 94-95 рублей, но затем они вернутся в район 75-76 рублей и 89-90 рублей соответственно, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Ранее в среду курс евро подскакивал до 92,6 рубля, доллар при этом дорожал до 78,02 рубля — это максимумы с осени.

"Сейчас явно отыгрывается сценарий скачка курса в диапазон 79-80 рублей за доллар, значит, курс евро может подскочить в диапазон 94-95 рублей. Мы не ожидаем, что на этих уровнях курс удержится продолжительное время. Отыгрываются не фундаментальные факторы, а техническая картина. На горизонте одной-двух недель курс доллара вернется в диапазон 75-76 рублей, а евро — в коридор 88-90 рублей", — считает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс". "Не потянут и Турцию". Что будет с ценами на летний отдых-2021

И если говорить именно о технической картине, то сопротивление росту евро сейчас — уровень 94 рублей, а поддержки – 91 рубль и затем 89 рублей, оценивает Андрей Верников из УК "Универ капитал".

Снижение курса рубля связано в основном с внешнеполитическими и санкционными рисками, которые усилились на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса, в свою очередь считает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Это сказывается и на рынке ОФЗ, который существенно просел. Дальнейшая динамика курса будет зависеть в основном от геополитических факторов", — отмечает он.

"Если эскалация напряженности вокруг ДНР и ЛНР пойдет на спад, то евро достаточно быстро сползет до 89 рублей, а доллар — до 75 рублей", — добавил Верников.